Звезда "Крепостной" и "Спіймати Кайдаша", известный украинский актер Тарас Цымбалюк ответил, почему снялся в клипе российских исполнителей

Популярный украинский актер стал настоящей суперзвездой отечественного кинематографа, сообщает Politeka.net. Актера приглашают на разные съемки в фильмах, сериалах и даже клипах.

Так, актер неожиданно снялся в клипе группы из страны-агрессора "Ленинград" на песню "Миг". По сюжету, женщины дерутся за сердце холостяка, которого исполнил Цымбалюк.

Видео снимали в Киеве, украинская команда во главе с режиссером Леонидом Колосовским, однако артиста все равно раскритиковали за съемки у российского исполнителя.

В своем интервью на Ютуб-канале DOROTYE Тарас Цымбалюк прокомментировал ситуацию, сравнив процесс в Украине и России.

По словам артиста, любой человек его профессии мечтает работать в таких условиях, которые предоставили российские исполнители. Цымбалюку понравился выставленный свет, одежда массовки, гримеры - всего на площадке было задействовано более 20 человек, чего в Украине ему иногда не хватает.

"Это все очень круто и мне иногда в Украине этого не хватает. Я не еду, чтобы все это найти, например, в Россию… но я не мог отказаться от этого, когда прочитал сценарий, узнал, какое будет наполнение, что по сюжету там будет какой-то танец", - рассказал актер.

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