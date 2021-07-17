Известный украинский актер Тарас Цымбалюк, звезда "Крепостной", рассказал о работе
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал очень популярным украинским актером, который снялся в "Крепостной" и множестве других проектов. В интервью Алине Доротюк красавчик рассказал, как важно актеру следить за собой:
"Я не могу прийти с синяком на съемочную площадку ибо буду оштрафован за это".
"А штрафуют сильно?", - спросила Алина сразу.
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"Как правило это десятикратный штраф съемочному дню. Например, если я сбрею бороду случайно дома, у меня еще два дня в "Крепостной" осталось, я буду отвечать за это, материально в том числе", - ответил Тарас.
Доротюк решила спросить, сколько актеру платят.
"Везде по-разному", - ушел от ответа Тарас.
"Ну в среднем", - продолжила Алина.
"14-15 тысяч", - сдался Цымбалюк.
"140 тысяч ты должен заплатить, если сбреешь бороду", - подытожила Алина, на что Тарас согласился.
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