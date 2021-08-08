Актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Крепостная" удивил новым сторисом в Инстаграм

Как пишет Politeka.net, Тарас стал популярным актером, сыграв в сериале "Крепостная", а также множестве других картинах. После работы над третьим сезоном "Крепостная" Цымбалюк сразу переключился на несколько других проектов, но при этом не забывает и о личной жизни, недавно женившись на красавице Тине Антоненко. Не обошлось и без скандалов, ведь Тарас решил сняться в клипе группы "Ленинград".

Сейчас красавчик активно ведет Инстаграм, где делится самым интересным с фанатами. На новом фото Тарас показал, как проходят очередные съемки. Цымбалюк залез на крышу помятого автомобиля, будучи в штанах и футболке. Видимо, авто попало в аварию.

На втором снимке Тарас уже стоял на крыше, смотря вниз.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис нет подобных функций.

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