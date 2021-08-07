Тарас Цымбалюк, известный по ролям в сериалах "Крепостная" и "Спіймати Кайдаша", а также принимавший участие в "Танцях з зірками", показал, что творится на съемках фильма с его участием

Так, 31-летний Тарас снимается сейчас в детективном комедийном сериале «Полкан». Актер поделился успехами в своем микроблоге в Инстаграм, выставив несколько фото и видео, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Уже второй месяц идут съемки комедии «Полкан» 🎬 Спасибо крутезной команде 🤟🏼", - говорится в подписи.

На кадрах Цымбалюк предстал в своем привычном амплуа - брутальный красавчик. Актер показал фрагмент с постановочным взрывом на съемочной площадке. Его персонаж едва успел увернуться от языков пламени, картинка выглядела весьма эпично.

"Класс, вообще бомба! Уеее! Обалденно...", - восклицают за кадром.

Пользователи оценили увиденное, оставив комментарии под постом:

"Вау, это круто"

"Класс 🔥и я хочу 🥰"

"Бомбезный кадр🔥🔥🔥"

Отметим, Новый канал и Vaverka Production начали съемки нового легкого комедийного сериала «Полкан». Действие разворачивается вокруг матерого и циничного опера Павла Сафронова, который впал в кому, после чего его душа переселилась в дворового пса. Единственный, кто слышит голос полицейского, – его молодой напарник, лейтенант Слава Курочка, который только-только начал карьеру в полиции. Вместе с собакой он и будет расследовать преступления, то и дело попадая в комические ситуации.

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