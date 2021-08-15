Актер Тарас Цымбалюк показал новые фото с работы, порадовав при этом фанатов
Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк недавно женился на коллеге Тине Антоненко. Украинцам красавчик запомнился по игре в сериале "Крепостная", а также десятках других картин. Сейчас звезду пригласили сниматься в проекте "Ангелы". На последних кадрах в Инстаграм Тарас показал, как проходят рабочие будни.
На фото Тарас был в военной амуниции и с оружием в руках. Цымбалюк показал, как бегает в кадре, а на последнем фото уже устроил маленький кофе. Актер стоял у кофемашины, держа в руках стаканчик с бодрящим напитком.
Певица МакSим покинула больницу в инвалидном кресле, кадры: "Частично потеряла..."
Украинцы будут получать сразу две пенсии: кому и сколько обещают
Двойная трагедия в семье известной певицы, коронавирус забрал самых близких: "Мы всегда будем помнить..."
Команда "Холостячки" откровенно заговорила о поведении Огневич на съемках: "Для наших артистов это редкость..."
Экс-жена Узелкова ошеломила появлением в обнимку с бывшим мужем Билык: "Наконец-то осуществилась твоя мечта"
"Обычные рабочие будни на Ангелах обычно проходят так", - написал Тарас.
"Бучанская исправительная колония 85", - поставил локацию Цымбалюк.
"Моя любовь", - ответила сразу новоиспеченная жена Тина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Ох и конь быстрый", "такого бы телохранителя к себе. Взгляд. Мужественный Тарас. Военного много в Вас. Успехов и доброго пути", "Знаешь почему тебя не берут в Голливуд? Ибо ты будешь все оскары забирать".
Напомним, женившийся Цымбалюк обескуражил кадрами со съемок новой "Крепостной"
А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" оказался на разбитом вдребезги авто
Также Politeka сообщала, что взрыв на съемочной площадке у звезды "Крепостной" Цымбалюка, появились кадры