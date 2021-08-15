Актер Тарас Цымбалюк показал новые фото с работы, порадовав при этом фанатов

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк недавно женился на коллеге Тине Антоненко. Украинцам красавчик запомнился по игре в сериале "Крепостная", а также десятках других картин. Сейчас звезду пригласили сниматься в проекте "Ангелы". На последних кадрах в Инстаграм Тарас показал, как проходят рабочие будни.

На фото Тарас был в военной амуниции и с оружием в руках. Цымбалюк показал, как бегает в кадре, а на последнем фото уже устроил маленький кофе. Актер стоял у кофемашины, держа в руках стаканчик с бодрящим напитком.

"Обычные рабочие будни на Ангелах обычно проходят так", - написал Тарас.



"Бучанская исправительная колония 85", - поставил локацию Цымбалюк.

"Моя любовь", - ответила сразу новоиспеченная жена Тина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Ох и конь быстрый", "такого бы телохранителя к себе. Взгляд. Мужественный Тарас. Военного много в Вас. Успехов и доброго пути", "Знаешь почему тебя не берут в Голливуд? Ибо ты будешь все оскары забирать".

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