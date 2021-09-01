Тарас Цымбалюк показал снимок, на котором появился в необычном образе

Как пишет Politeka.net, Тарас Цымбалюк стал очень известным актером в Украине, сыграв в "Крепостной" и многих других проектах. Актер активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Тарас был подстрижен максимально коротко. Цымбалюк в таком образе играл в комедии "Копы".

"Вот почему перестал носить короткую прическу!

А что там по «копам», народ?) Смотрите еще? Оказывается, их до сих пор циклически крутят по тв ... несмотря на то, что крайний сезон был снят полтора года назад, а первый - шесть лет назад.

Иногда вспоминаю этот проект. Он дал мне замечательный опыт: это первая комедия в моей фильмографии. И, поверьте, это совсем не легкий жанр.

Это был малобюджетный проект, где каждый снимали большую кучу сцен, поэтому, если ты не выложился в эту минуту, - так оно и пойдет в монтаж. Полезно, одним словом, для начинающего актера", - написал Тарас.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"выходит, что прическа может не только сменить человека, но и принести успех", "Правильно, все дело в прическе, талант тут не при чем", "Очень короткая стрижка делает мужчину брутальней".

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" заинтриговал украинцев новой ролью, появившись в костюме

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" впечатлил новыми кадрами со съёмочной площадки

А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" оказался в исправительной колонии и поразил кадрами своих рабочих будней



