Тарас Цымбалюк надел корону и платье, огорошив украинцев

Как пишете Politeka.net, Тарас стал знаменитым отечественным актером кино, сыграв роли в "Крепостной", "Спіймати Кайдаша" и многих других проектах. Красавчик активно ведет социальные сети, где делится творчеством и личными кадрами.

На новых фотографиях Тарас удивил видом больше всего. Цымбалюк решил примерить образ женщины, надев мини-платье. Звезда был в кроссовках, а образ дополнил короной, серьгами и ожерельем на шее. В зубах у Тараса была сигарета, а на одной из фото он достал зажигалку.

"Первая часть фото", - написал Тарас.



"О май гат! Шокировал! Но секси", - написала Ольга.

Фолловеры поставили мноджество лайков и начали активно обсуждать публикацию:

"И ты туда же, брат?", "А в чем концепт фотосессии", "Когда в двери постучался военком", "Какая цыпочка", "Обняла. Сколько смелости", "Девочка Таисия", "Красота страшная сила", "Зефирка брутальная", "Утро после выпускного", "Женщина - огонь", "Вам такой образ не к лицу".

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А еще Politeka писала, что 61-летний Боклан из «Папика» заткнул за пояс красавчика Цымбалюка из «Крепостной»

Также Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" впечатлил новыми кадрами со съёмочной площадки



