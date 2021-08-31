В одной из украинских групп в Инстаграм решили устроить батл между звездными красавчиками

Как пишет Politeka.net, в аккаунте программы «Зірковий шлях» опубликовали фамилии десяти самых красивых звезд Украины, предложив зрителям проголосовать за самого красивого.

«Удивительная битва красивых актеров. 1. Тарас Цимбалюк. 2. Станислав Боклан. 3. Дмитрий Ступка. 4. Дмитрий Суржиков. 5. Андрей Фединчик. 6. Григорий Бакланов. 7. Артур Логай. 8. Максим Девизоров. 9. Влад Никитюк. 10. Максим Самчик», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях зрители стали голосовать за самого красивого, на их взгляд, мужчину. Несмотря на наличие в списке молодых красавчиков, преимущество в батле получил 61-летний Станислав Боклан из «Папика». Он заткнул за пояс даже Тараса Цымбалюка из «Крепостной».

«С Бакланом никто не сравнится», «Цымбалюк огонь, а Боклан бомба», «Странный список. Но Лаврентий лучший!», «Ох и не легкий выбор)», «какая там битва) Боклан вне конкуренции)))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тарас Цымбалюк оказался в исправительной колонии, показав свои рабочие будни.

А еще Politeka писала, что Тарас Цымбалюк заинтриговал украинцев новой ролью, засветившись в костюме: "Непревзойденный".

Также Politeka сообщала, что Тарас Цымбалюк впечатлил фотографиями со съёмочной площадки: "Красавчики".