Телеканал объявил время премьеры третьего сезона популярного сериала "Крепостная"

Как пишет Politeka.net, на страничке "СТБ" в Инстаграм объявили о будущей премьере сериала "Крепостная". Известно, что в сериале снялись Соня Присс, Максим Радугин, Тарас Цымбалюк и многие другие.

"Телеканал СТБ и FILM.UA Group анонсируют дату старта нового сезона масштабной костюмированной мелодрамы "Крепостная. Вожделенная любовь".

1 ноября в 20:15 на СТБ состоится долгожданная премьера легендарного сериалу.

Зрители наконец узнают, какие новые испытания судьба приготовила для Екатерины и других главных героев. Самый важный вопрос - жив Андрей Жадан? Тот день должен был стать самым счастливым в жизни Кати Вербицкой, бывшей крепостной господ Червинский. Она, наконец, получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем Жаданом. И только над их головами церковный хор спел «Многая лета», как неизвестный вонзил нож в грудь Андрея и превратил мечту счастья в ужас всю жизнь", - написано в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Неужели тайна года раскрыта))) жду премьеру", "На украинском?", "Теперь ждем в России", "У нас есть месяц пересмотреть предыдущие сезоны чтобы вспомнить, а то с таким перерывом вряд ли получится начать смотреть, и понять что к чему", "Почему так долго, аж 1 ноября только премьера? В Польше, небось, уже показали третий сезон? Всё ради заработка... называется".

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