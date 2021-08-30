Известная украинская актриса Наталья Денисенко впечатлила образом в белом во время прогулки по Риге

Как пишет Politeka.net, звезда популярного сериала «Крепостная» поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Денисенко решила показать, как проводит время во время своей поездки в Латвию.

Так, на новых фото актриса запечатлена во время прогулки по старому городу. Денисенко эффектно позировала на фоне живописных домиков, создающих уютную атмосферу.

Для прогулки актриса выбрала эффектный образ. На ней была белоснежная толстовка с изображением Афродиты, а также длинная юбка цвета слоновой кости с высоким разрезом, белые ботинки и стильные очки.

«Нет времени писать пост. Невозможно надышаться, насмотреться, насладиться….!», - подписала фото Денисенко.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Модель», «Какая красивая», «Очень красивая», «Богиня», «Какая красота!», «Наталочка, так бросайте телефон и наслаждайтесь. Напитывайтесь этими моментами, запоминайте, погружайтесь в атмосферу», «Просто огонь фотка», - пишут люди в комментариях.

Напомним, звезда "Крепостной" Денисенко нарядилась в свадебное платье и "сбежала" к морю.

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