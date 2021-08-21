Известная актриса Наталка Денисенко выложила в сеть очаровательные кадры с маленьким сыном Андреем

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко, часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными кадрами с сыном Андреем.

На одном из снимков Наталка нежно обнимает сына, уложив его на кровать. На остальных фотографиях запечатлен сам малыш, который проявляет разные эмоции. В подписи к публикации актриса рассказала о любви к ребенку и о воспитании детей.

"Для каждой мамы – ее ребёнок самый красивый, самый умный, самый талантливый… ты смотришь и не можешь налюбоваться! Правда, мамочки? Мне кажется, перелюбить ребёнка невозможно! Ведь если отношения строятся на чистой любви, уважении, принятии и понимании, то человек не может вырасти не счастливым!".

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Поклонники, растроганные до слез этими нежными кадрами, принялись комментировать снимки и пост Наталки, отмечая, что она права, относительно воспитания детей.

Напомним, Звезда "Крепостной" Денисенко покорила видом, показав лицо вблизи: "В одном взгляде сколько жизни".

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