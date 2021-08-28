Известная актриса Наталка Денисенко удивила кадрами в образе невесты на берегу моря

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети необычным видео на берегу моря, на котором предстала в образе невесты.

Судя по геолокации, Наталья отправилась на съемки в Латвию, и видео было снято именно там. Перед камерой актриса крутится перед камерой в красивом свадебном платье с пышными юбками, которое красиво легло по фигуре. Ее волосы собраны в элегантную прическу и украшены ободком из бусин, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Денисенко написала: "Юрмальская Невеста. Обожаю быть невестой, каждый раз это особые эмоции наслаждения, любви и легкости. Благодарю @venerabride за невероятное платье. И @vitaliivasylkevych_ за видео. И @sergeistorozhev что отпустил с площадки снять ролик".

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