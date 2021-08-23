Відома актриса Наталка Денисенко поділилася з фанатами незвичайною фотосесією

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала на своїй сторінці чарівні кадри з нової фотосесії, на яких позує в незвичайному образі.

На нових знімках Наталка відображена в дивовижній локації серед гір білого піску, судячи з геолокації, фотосесія проходила десь під Києвом. Перед камерою актриса з'явилася в білосніжному вбранні з вузьким корсетом, широкими брюками і накидкою з рукавами. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігуру красуні. Свій образ вона доповнила цікавою капелюшком в тон, її волосся розпущене, а на обличчі акуратний макіяж, вона кидає грайливі погляди в об'єктив.

Захоплені шанувальники тут же почали коментувати нові фото Денисенко, засинаючи її компліментами: "Де це так красиво?", "Найпрекрасніша, найулюбленіша", "Богиня", "Шикарна", "Ви неймовірна", "Дуже красиві фото", "Прекрасний пост, прекрасні слова, прекрасна філософія, прекрасні фотки, прекрасна Наташа!", "Дуже красиво і круто", "Красуня".

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