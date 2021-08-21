Відома актриса Наталка Денисенко виклала в мережу чарівні кадри з маленьким сином Андрієм

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівними кадрами з сином Андрієм.

На одному зі знімків Наталка ніжно обіймає сина, уклавши його на ліжко. На інших фотографіях зображений сам малюк, який проявляє різні емоції. У підписі до публікації актриса розповіла про любов до дитини і про виховання дітей.

"Для кожної мами - її дитина найкрасивіший, найрозумніший, найталановитіший... ти дивишся і не можеш намилуватися! Правда, матусі? Мені здається, перелюбити дитину неможливо! Адже якщо відносини будуються на чистій любові, повазі, прийнятті та розумінні, то людина не може вирости не щасливим!".

Шанувальники, зворушені до сліз цими ніжними кадрами, почали коментувати знімки і пост Наталки, відзначаючи, що вона права, щодо виховання дітей.

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