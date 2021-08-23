Известная актриса Наталка Денисенко поделилась с фанатами необычной фотосессией

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса, звезда сериала "Крепостная" Наталка Денисенко часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила на своей странице очаровательные кадры из новой фотосессии, на которых позирует в необычном образе.

На новых снимках Наталка запечатлена в удивительной локации среди гор белого песка, судя по геолокации, фотосессия проходила где-то под Киевом. Перед камерой актриса появилась в белоснежном наряде с узким корсетом, широкими брюками и накидкой с рукавами. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру красотки. Свой образ она дополнила интересной шляпкой в тон, ее волосы распущены, а на лице аккуратный макияж, она кидает игривые взгляды в объектив.

Восторженные поклонники тут же принялись комментировать новые фото Денисенко, засыпая ее комплиментами: "Где это так красиво?", "Самая прекрасная, самая любимая", "Богиня", "Шикарная", "Вы невероятная", "Очень красивые фото", "Прекрасный пост, прекрасные слова, прекрасная философия, прекрасные фотки, прекрасная Наташа!", "Очень красиво и круто", "Красотка".

Напомним, Звезда "Крепостной" Денисенко покорила видом, показав лицо вблизи: "В одном взгляде сколько жизни".

Как сообщала Politeka, Звезда "Крепостной" Денисенко в прозрачном корсете показала безупречные изгибы: "Богиня красоты!".

Также Politeka писала, что Звезда "Крепостной" Денисенко без одежды прикрылась белым мехом, засветив идеальные ножки: "Муж разрешил".