Актриса Наталка Денисенко поразила кадрами из новой фотосессии в роскошном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Наталка Денисенко, которая недавно поразила кадрами в свадебном платье у моря, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка снова удивила фолловеров удивительной фотосессий, в которой появилась в роскошном образе.

На новых фотографиях Наталья позирует в интересной локации со ступеньками. Перед камерой звезда появилась в роскошном зеленом платье бархатной фактуры и необычного фасона. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигуру и изящное декольте красотки. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице элегантный макияжа, дополняют образ оригинальные зеленые серьги.

В подписи к фото Денисенко написала: "Этот пост посвящён моему сегодняшнему бархатному зелёному платью. Да, у женщин так бывает. Правда, девочки?". Поклонники тут же принялись комментировать снимки звезды: "Шик и красота, шикарная красавица", "Шикарная", "Вы шикарны", "Как вам идет этот цвет", "Какая вы красивая девушка", "Просто прекрасная леди", "Очень красивая платье, а Вы, Наталья, в нём божественны!".

Напомним, Звезда "Крепостной" Денисенко вышла на прогулку в элегантной юбке с разрезом: "Просто огонь".

Как сообщала Politeka, Звезда "Крепостной" Денисенко нарядилась в свадебное платье и "сбежала" к морю: "Особые эмоции".

Также Politeka писала, что Звезда "Крепостной" Денисенко в корсете и шляпе удивила новой фотосессией на песке: "Богиня".