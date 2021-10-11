Актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Крепостная", показал трейлер к новому сезону популярного проекта
Как пишет Politeka.net, недавно Тарас Цымбалюк у себя делился фото и видео со съемок третьего сезона сериала "Крепостная". Теперь актер активно подогревает интерес к проекту, делясь новыми публикациями в Инстаграм.
Но в последнем видео, которое Тарас Опубликовал в Инстаграм, можно увидеть нарезку к долгожданному сериалу.
"Крепостная 4. 1 ноября в 20.15", - написал Цымбалюк.
Муж Пугачевой Галкин похвастался сыном, который растет его копией: «Совсем взрослый уже»
Автобус разбился на украинской трассе, первые кадры: пассажиров забирают с места ДТП
Юная фаворитка Олега Винника покорила появлением на известном шоу: «Мурашки по коже»
Дикусар со своей новой партнершей зацепил Булитко откровением: «Будет жестко…»
Внезапно оборвалась жизнь известного украинца, подробности трагедии: "Просто не верится"
Фанаты сразу начали обсуждать видео, ведь они еще не видели третьего сезона сериала:
"Покажут сразу 2 новых сезона?", "Начало последнего месяца осени. За месяц до зимы. Холодной зимы", "Вау", "Но вы подписали публикацию "Крепостная 4", а не 3", "Мы еще третий сезон не видели. Ждем".
А один из фанатов предположил, что Тарас просто ошибся и исправил ошибку: "Крепостная 3".
Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" перед выходом третьего сезона заинтриговал кадрами со съемок
А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" и "Танців з зірками" ответил на упреки из-за скандальных съемок
Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" удивил заросшим видом, засветив шрам на лице