Актер Тарас Цымбалюк, звезда сериала "Крепостная", показал трейлер к новому сезону популярного проекта

Как пишет Politeka.net, недавно Тарас Цымбалюк у себя делился фото и видео со съемок третьего сезона сериала "Крепостная". Теперь актер активно подогревает интерес к проекту, делясь новыми публикациями в Инстаграм.

Но в последнем видео, которое Тарас Опубликовал в Инстаграм, можно увидеть нарезку к долгожданному сериалу.

"Крепостная 4. 1 ноября в 20.15", - написал Цымбалюк.

Фанаты сразу начали обсуждать видео, ведь они еще не видели третьего сезона сериала:

"Покажут сразу 2 новых сезона?", "Начало последнего месяца осени. За месяц до зимы. Холодной зимы", "Вау", "Но вы подписали публикацию "Крепостная 4", а не 3", "Мы еще третий сезон не видели. Ждем".

А один из фанатов предположил, что Тарас просто ошибся и исправил ошибку: "Крепостная 3".

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" перед выходом третьего сезона заинтриговал кадрами со съемок

А еще Politeka сообщала, что Цымбалюк из "Крепостной" и "Танців з зірками" ответил на упреки из-за скандальных съемок

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" удивил заросшим видом, засветив шрам на лице



