Актер театра и кино Тарас Цымбалюк, красавчик из телесериала "Крепостная", показал себя без пресса, удивив даже Ольгу Сумскую, которая сейчас отдыхает с мужем Виталием Борисюком в Турции.

Как пишет Politeka.net, Тарас стал известным отечественным актером. Цымбалюк успел сняться во множестве проектов, а недавно закончил съемки в сериале "Крепостная 3". Не забывает актер и о социальных сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Тарас показался с колой и бургером. На первом снимке Цымбалюк был подтянутым. На втором снимке звезда был не в самой спортивной кондиции. От кубиков на животе не осталось и следа. Скорее всего, это был специальный фотошоп, чтобы показать влияние вредной пищи.

"Обожааю Мак. Особенно Биг Тейсти. А вы?", - спросил Тарас под фото.

"Аааа! Но плюс 10 тоже идет, очень милый", - написала Ольга.

Фолловеры поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Ну вот же, настоящая красота!!!", "Гений", "Жду не дождусь открытия мака возле дома", "наконец то не втягиваешь живот)))".

Напомним, аткер Цымбалюк из телесериала "Крепостной" перед выходом третьего сезона заинтриговал кадрами со съемок

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