Известный украинский актер Тарас Цымбалюк показал тяжелую сцену из третьего сезона сериала «Крепостная», которая не оставила зрителей равнодушными.

Как пишет Politeka.net, актер поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем он опубликовал отрывок одной из серией третьего сезона «Крепостной», который был особенно эмоциональным и для зрителей, и для актеров.

В этой сцене Назар, которого играет сам Цымбалюк, оплакивает свою жену Орысю, которая не пережила родильную лихорадку. За ним с болью наблюдает Екатерина, роль которой в этом сезоне исполняет София Присс. Они оба винят в смерти Орыси Катерину, за что Назар срывается на нее.

«Решила пани поиграться в доктора, да? Если бы не ты, моя Орыся была бы жива! Я ненавижу тебя!», - выкрикивает Назар, хватая Катю за руку, а затем удаляется.

Поклонники сериала тут же принялись делиться своими впечатлениями от увиденного.

«Смотрю с таким восхищением, очень благодарна вам за игру», «Очень сильный момент, ревела», «Невероятно трудная сцена актерам браво! Титанический труд по таким кадрам», «Неужели Назар из верного друга станет одним из врагов Кати в новом сезоне?», «без слез смотреть нереально», - пишут люди.

Напомним, Цымбалюк из "Крепостной" показал, как изменилась его фигура после бургеров.

Как сообщала Politeka, Цымбалюк заинтриговал украинцев продолжением сериала "Крепостная".

Также Politeka писала, что Цымбалюк из "Крепостной" перед выходом третьего сезона заинтриговал кадрами со съемок.