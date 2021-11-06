Мама популярного в Україні молдавського співака Дана Балана показала його маленьку племінницю, яка, незважаючи на юний вік, вже почала свій шлях у шоу-бізнесі.
Як відомо, Людмила Балан не залишається в тіні свого зоряного сина. Ефектна блондинка відома в Молдові як співачка і телеведуча. Судячи з її нового посту, на них з Даном творча династія Баланів не закінчується.
Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Людмила показала маленьку внучку, яка також вже встигла засвітитися на телебаченні.
"Моя внучка Еліза робить перші кроки на сцені в музичній студії Musical Drops. Я хочу подякувати пані Юлію Санду за зусилля, за терпіння, за професіоналізм і за те, що робить життя Елізи більш дивовижним, яскравим і цікавим", - написала Людмила.
Вона також поділилася фото Елізи.
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Відзначимо, що Еліза – дочка молодшої сестри Дана, Санди. Вона також працює ведучою не телебаченні.
Шанувальники сімейства Баланов тут же відреагували на пост.
"Красоточка. Успіхів Елізе у творчості", "ой яка Малятко", "маленька зірочка!", "Людмила, таке відчуття що це дочка Дана! Настільки схожа на дядька", "яка ж красива дівчинка росте", "Малятко вся в бабусю і дядька", - пишуть люди.
Нагадаємо, Дан Балан і Тіна Кароль на сцені популярного шоу викликали сплеск емоцій.
Як повідомляла Politeka, Дан Балан, який крутив "любов" з Кароль, розповів про свою особливість.
Також Politeka писала, що мама Дана Балана зачарувала виглядом в квітчастій сукні.