Мама популярного в Україні молдавського співака Дана Балана показала його маленьку племінницю, яка, незважаючи на юний вік, вже почала свій шлях у шоу-бізнесі.

Як відомо, Людмила Балан не залишається в тіні свого зоряного сина. Ефектна блондинка відома в Молдові як співачка і телеведуча. Судячи з її нового посту, на них з Даном творча династія Баланів не закінчується.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram Людмила показала маленьку внучку, яка також вже встигла засвітитися на телебаченні.

"Моя внучка Еліза робить перші кроки на сцені в музичній студії Musical Drops. Я хочу подякувати пані Юлію Санду за зусилля, за терпіння, за професіоналізм і за те, що робить життя Елізи більш дивовижним, яскравим і цікавим", - написала Людмила.

Вона також поділилася фото Елізи.

Відзначимо, що Еліза – дочка молодшої сестри Дана, Санди. Вона також працює ведучою не телебаченні.

Шанувальники сімейства Баланов тут же відреагували на пост.

"Красоточка. Успіхів Елізе у творчості", "ой яка Малятко", "маленька зірочка!", "Людмила, таке відчуття що це дочка Дана! Настільки схожа на дядька", "яка ж красива дівчинка росте", "Малятко вся в бабусю і дядька", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дан Балан і Тіна Кароль на сцені популярного шоу викликали сплеск емоцій.

Як повідомляла Politeka, Дан Балан, який крутив "любов" з Кароль, розповів про свою особливість.

Також Politeka писала, що мама Дана Балана зачарувала виглядом в квітчастій сукні.