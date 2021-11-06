Мама популярного в Украине молдавского певца Дана Балана показала его маленькую племянницу, которая, несмотря на юный возраст, уже начала свой путь в шоу-бизнесе.

Как известно, Людмила Балан не остается в тени своего звездного сына. Эффектная блондинка известна в Молдове как певица и телеведущая. Судя по ее новому посту, на них с Даном творческая династия Баланов не заканчивается.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм Людмила показала маленькую внучку, которая также уже успела засветиться на телевидении.

«Моя внучка Элиза делает первые шаги на сцене в музыкальной студии Musical Drops. Я хочу поблагодарить госпожу Юлию Санду за усилия, за терпение, за профессионализм и за то, что делает жизнь Элизы более удивительной, яркой и интересной», - написала Людмила.

Она также поделилась фото Элизы.

Отметим, что Элиза – дочь младшей сестры Дана, Санды. Она также работает ведущей не телевидении.

Поклонники семейства Баланов тут же отреагировали на пост.

«Красоточка. Успехов Элизе в творчестве», «ой какая малышка», «маленькая звездочка!», «Людмила, такое ощущение что это дочка Дана! Настолько похожа на дядю», «Какая же красивая девочка растёт», «Малышка вся в бабушку и дядю», - пишут люди.

Напомним, Дан Балан и Тина Кароль на сцене популярного шоу вызвали всплеск эмоций.

Как сообщала Politeka, Дан Балан, крутивший "любовь" с Кароль, рассказал о своей особенности.

Также Politeka писала, что мама Дана Балана очаровала видом в цветастом платье.