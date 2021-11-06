Багато хто вгадав

Шоу "Маскарад" в новому епізоді розкрило українцям особистості двох яскравих учасників – милої "Ляльки" в рожевій сукні і стильного "Пана Коцького".

Як повідомляє Politeka.net, 6 листопада команди дізналися, хто зі знаменитостей переховувався за двома ефектними образами.

Так "Лялькою" зі світлим волоссям і великими блакитними очима виявилася зірка "Жіночого кварталу", актриса Ірина Сопонару. Команда Юрія Ткача прийшла в захват, коли відгадала учасницю.

А ось в образі вусатого котика в капелюсі виступав музикант Валерій Харчишин, який також порадував своєю особистістю команду Ткача.

Українці тут же почали обговорювати, чи вдалося їм вгадати учасників. Так, багато зізнавалися, що здогадувалися про особу Сопонару.

"Я з першого разу дізналася свою любимку", "я вгадав, з самого початку там була Ірина Сопонару", "я ж говорила що це Ірина Сопонару буде", "та звичайно вгадала", - пишуть люди.

У свою чергу, Харчишин для багатьох виявився сюрпризом.

"Угадав. З 2 виступу", "ні, не вгадала", "Харчишин клас", - писали коментатори.

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