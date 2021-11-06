Шоу "Маскарад" в новому епізоді розкрило українцям особистості двох яскравих учасників – милої "Ляльки" в рожевій сукні і стильного "Пана Коцького".
Як повідомляє Politeka.net, 6 листопада команди дізналися, хто зі знаменитостей переховувався за двома ефектними образами.
Так "Лялькою" зі світлим волоссям і великими блакитними очима виявилася зірка "Жіночого кварталу", актриса Ірина Сопонару. Команда Юрія Ткача прийшла в захват, коли відгадала учасницю.
А ось в образі вусатого котика в капелюсі виступав музикант Валерій Харчишин, який також порадував своєю особистістю команду Ткача.
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Українці тут же почали обговорювати, чи вдалося їм вгадати учасників. Так, багато зізнавалися, що здогадувалися про особу Сопонару.
"Я з першого разу дізналася свою любимку", "я вгадав, з самого початку там була Ірина Сопонару", "я ж говорила що це Ірина Сопонару буде", "та звичайно вгадала", - пишуть люди.
У свою чергу, Харчишин для багатьох виявився сюрпризом.
"Угадав. З 2 виступу", "ні, не вгадала", "Харчишин клас", - писали коментатори.
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