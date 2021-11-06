Популярный украинский комик и актер Игорь Ласточкин, который недавно стал капитаном одной из команд детективов на шоу "Маскарад", поделился новой фотографией.
Как пишет Politeka.net, 34-летний юморист Игорь Ласточкин, который несколько сезонов подряд был звездным тренером и судьей на шоу "Лига смеха", недавно возглавил команду детективов на шоу "Маскарад", где вместе с Ириной Билык и Владимиром Дантесом играет против команды Юрия Ткача, Маши Ефросининой и Юлии Саниной.
В своем Instagram юморист часто делится личными фотографиями. На этот раз Ласточкин поделился фотографией в футболке с надписью "Отборочная серия, Игорь! Что? Где? Когда?". Можем предположить, что юморист станет участником интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".
"В такой сладкий ноябрь буду в футболке ходить! Всем солнца!",- подписал фотографию Ласточкин.
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В комментариях поклонники сделали комплименты юмористу и задумались о его национальности.
"Харош!", "Извиняюсь, а вы кто по национальности? Просто читал, что вы родились в Казахстане, потом жили в Узбекистане. Сначала думал казах потом узбек. Или украинец? 😅", "Класс🔥🔥🔥😍😍😍👍👍👍", "Вы похожи на узбека 😁🤗 ", - написали в сети.
Напомним, что Игорь Ласточкин родился в городе Шымкент в Казахстане, а в Украину переехал только тогда, когда поступил в Днепровский университет. Сам же Ласточкин считает, что национальность – это состояние души человека, а не то место, где он родился не по своей воле.
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