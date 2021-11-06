Популярный украинский комик и актер Игорь Ласточкин, который недавно стал капитаном одной из команд детективов на шоу "Маскарад", поделился новой фотографией.

Как пишет Politeka.net, 34-летний юморист Игорь Ласточкин, который несколько сезонов подряд был звездным тренером и судьей на шоу "Лига смеха", недавно возглавил команду детективов на шоу "Маскарад", где вместе с Ириной Билык и Владимиром Дантесом играет против команды Юрия Ткача, Маши Ефросининой и Юлии Саниной.

В своем Instagram юморист часто делится личными фотографиями. На этот раз Ласточкин поделился фотографией в футболке с надписью "Отборочная серия, Игорь! Что? Где? Когда?". Можем предположить, что юморист станет участником интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?".

"В такой сладкий ноябрь буду в футболке ходить! Всем солнца!",- подписал фотографию Ласточкин.

В комментариях поклонники сделали комплименты юмористу и задумались о его национальности.

"Харош!", "Извиняюсь, а вы кто по национальности? Просто читал, что вы родились в Казахстане, потом жили в Узбекистане. Сначала думал казах потом узбек. Или украинец? 😅", "Класс🔥🔥🔥😍😍😍👍👍👍", "Вы похожи на узбека 😁🤗 ", - написали в сети.

Напомним, что Игорь Ласточкин родился в городе Шымкент в Казахстане, а в Украину переехал только тогда, когда поступил в Днепровский университет. Сам же Ласточкин считает, что национальность – это состояние души человека, а не то место, где он родился не по своей воле.

Ранее Politeka писала, что Игорь Ласточкин отчитал "подвыпившего" и неопрятного Кошевого на глазах у коллег: "Заберите".

Напомним, что новый фантастический герой шоу "Маскарад" перестал быть тайной: "Персонаж, который много лет украшает...".

A еще Politeka сообщала, что язвительная Мотанка на шоу "Маскарад" заставила краснеть Ткача, Дантеса и Билык: "Мне кажется, что это...".