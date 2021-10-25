Відомі гумористи та актори Ігор Ласточкін та Євген Кошовий разом і учасниками шоу "Ліга сміху" зняли смішну пародію на легендарний радянський фільм.

Як пише Politeka.net, відомий український гуморист, який декілька сезонів поспіль був суддею та зірковим тренером на шоу "Ліга сміху" Ігор Ласточкін, ведучий "Ліги сміху" та провідний актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий разом із переможцями та учасниками шоу різних сезонів вирішили зробити цікаву підводку до нового випуску проєкту та показали смішну пародію на радянський фільм "Операция "Ы".

Так, Ласточкін зіграв знаменитого правоохоронця, а "підвипивший" та неохайний Кошовий спародіював хулігана, тунеядця та алкоголіка Федю.

Так, Ласточкін дав Кошовому "персональний наряд" – півфінал "Ліги сміху".

"Та почекайте ви. На вас персональний наряд – півфінал "Ліги сміху". Три гри по три команди. Тема – "Три слова", не три букви, а три слова, у стійкій сполуці. А ще буде театральний з другом "лігосмішником", а також обов’язкова імпровізація. Заберіть", - кивнув Ласточкін другому ведучому Потапу, який грав славнозвісного Шуріка.

Рaніше Politeka писала, що зірка "Квартал 95" таємно розлучився після 18 років шлюбу: "У мене ж був будинок...".

Нагадаємо, що Потап повернувся до образу фізкультурника і нарвався на критику через розв'язні танці: "Повна деградація".

A ще Politeka повідомляла, що Пікалов вирішив публічно пожартувати над Кошовим з "Квартал 95", відео: за що дісталося гумористу.