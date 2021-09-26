Відомий український комік Ігор Ласточкін, який нещодавно став капітаном команди зіркових детективів на шоу "Маскарад", поділився новим кумедним відео

Як пише Politeka.net, популярний український гуморист, зірка КВК та "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін, який нещодавно став капітаном команди на найзагадковішому шоу "Маскарад", часто радує шанувальників кумедними відео у своєму Instagram.

Цього разу Ласточкін показав шанувальникам, що його чуб став занадто довгим, тому йому пора до перукаря.

"Микито, Микито, я вже не знаю, що з цим робити. Можливо, вже треба щось робити з цим? Як думаєш? Ти сьогодні що робиш? І завтра… Є бажання поправити ситуацію?. Хто бачив Микиту, передайте йому що я його шукаю!", - звернувся Ласточкін до свого перукаря.

"Ігор, норм, красавчик, волосся лежить, брутальний чоловік)", " Красава😍 Закохалася 😍", - написали у коментарях.

Рaніше Politeka писaлa, що Каменських, Полякова, Кравець, Монатік та інші зірки здивували своїми хобі: чим займаються наші знаменитості.

Нагадаємо, що квартал 95 розсекретив нового ведучого "Розсміши коміка", і це не Ласточкін: "Вперше разом на сцені".

A ще Politeka повідомлялa, що зірка "Ліги сміху" Ласточкін з новою зачіскою влаштував випробування для перукаря: "Обчикрижили".