Известный украинский комик Игорь Ласточкин недавно стал капитаном команды звездных детективов на шоу "Маскарад", поделился новым забавным видео

Как пишет Politeka.net, популярный украинский юморист, звезда КВН и "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин, который недавно стал капитаном команды на одном из самых загадочных шоу "Маскарад", часто радует поклонников забавными видео в своем Instagram.

На этот раз Ласточкин показал поклонникам, что его чуб стал слишком длинным, поэтому ему пора к парикмахеру.

"Никита, Никита, я уже не знаю, что с этим делать. Может быть, уже надо что-то делать с этим? Как думаеш? Ты сегодня что делаешь? И завтра ... Есть желание поправить ситуацию? Кто видел Никиту, передайте ему что я его ищу!",- обратился Ласточкин к своему парикмахеру.

"Игорь, норм, красавчик, волосы лежат, брутальный мужчина)", "Красава 😍 влюбилась 😍 ", - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Каменских, Полякова, Портной, Монатик и другие звезды удивили своими хобби: чем занимаются наши знаменитости.

Напомним, что квартал 95 рассекретил нового ведущего "Рассмеши комика", и это не Ласточкин: "Впервые вместе на сцене".

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