Новим ведучим шоу "Розсміши коміка" став відомий артист

Шоу "Розсміши коміка" в Україні виходить з 2011 року, пише Politeka.net. Суть програми в тому, щоб розсмішити суддів - відомих коміків. Варто зазначити, що склад журі кілька разів змінювався.

Зокрема, учасники намагалися розсмішити Володимира Зеленського, Євгена Кошового, Юрія Ткача, Олю Полякову та інших.

Також змінювалися і ведучі програми, в різні роки ними ставали Дмитро Шепелєв, Віктор Васильєв, Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.

Зараз йдуть зйомки нового сезону, і на офіційній сторінці "Квартал 95" оприлюднили ім'я нового ведучого проекту - ним виявився співак, блогер, чоловік виконавиці Наді Дорофєєвої - Володимир Дантес.

Відтак, Ігор Ласточкін покинув проект.

"Вперше разом на сцені", - автори сторіс підписали відео, на якому Дантес обіймається з Ткачем і Кошовим, які в новому сезоні зайняли місця суддів.

Володимир Дантес у своєму сторіс прокоментував свої зйомки в проекті:

"Привіт! Нове місце роботи з ось цими... Он в одного алергія, другий кашляє... Нормально!, - жартома вимовив артист, а в кінці прокричав Ткачу і Кошовому вітання: "Здорова!", і отримав таке ж у відповідь.

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