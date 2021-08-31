Відомий комік Ігор Ласточкін потроїв ціле шоу з походу до перукаря, знявши все на відео

Як повідомляє Politeka.net, відома український гуморист з "Квартал 95" і зірковий тренер декількох сезонів "Ліги Сміху" Ігор Ласточкін, часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу комік повеселив публіку кумедними відео з перукарні, де влаштував випробування своєму майстру.

На відео, які показав Ігор, він зняв себе в кріслі перукаря і продемонстрував всім, як він сам себе постриг, а тепер прийшов до майстра все виправляти.

"Я просто не шукаю легкий шляхів для перукарів, я їм ускладнюю завдання. Ось це все треба виправити. У тебе є година", - говорить Ласточкін в ролику, демонструючи майстру і шанувальникам свою проблему. А вже на другому відео артист пафосно демонструє всім свою нову стрижку.

У підписі до публікації Ігор написав: "Я думав, що сам зможу зробити собі круту причу. Не бійтеся помилятися, багато помилок можна виправити! Всім бобра". Користувачі тут же почали коментувати відео коміка: "Оооо! Корисний пост!", "Обчикрижили", "Красунчик", "Я теж після стрижки по-своєму все поправляю", "Крутий причесон, Ігор", "Ігор, а навіщо нам бобри?".

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