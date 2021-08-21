Известный украинский юморист, звезда популярного шоу " Лига Смеха", Игорь Ласточкин похвастался кадрами с отдыха

34-летний юморист стал известным благодаря играм в высшей лиге КВН. В 2015 году ему предложили судить юмористическое шоу "Лига смеха", а в 2018 он стал ведущим телепередачи "Рассмеши комика". Также Ласточкин часто участвует в различных проектах "Квартал 95". В частности он снялся в скетчкоме «Країна У».

Как пишет Politeka.net, новыми фото артист поделился на своей странице в Инстаграм.

Игорь Ласточкин сейчас отдыхает в Хорватии с женой Анной и сыном Радмиром. Похоже, что семейство проводит отпуск довольно активно, стараясь максимально использовать все возможности.

Ласточкины плавают с маской и дыхательной трубкой, наблюдая за подводным миром.

А также изучают местные достопримечательности.

«Ваша семья лучшая», - отреагировали на кадры пользователи Сети.

Напомним, звезда "Лиги смеха" Ласточкин в плавках показал, как выглядит на самом деле.

Как сообщала Politeka, Ласточкин в плавках повторил подвиг Уилла Смита.

Также Politeka писала, что Ласточкин в мини-платье устроил провокацию под Тину Кароль: "Что-то немного выпирает снизу"