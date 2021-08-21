Известный украинский юморист, звезда популярного шоу " Лига Смеха", Игорь Ласточкин похвастался кадрами с отдыха
34-летний юморист стал известным благодаря играм в высшей лиге КВН. В 2015 году ему предложили судить юмористическое шоу "Лига смеха", а в 2018 он стал ведущим телепередачи "Рассмеши комика". Также Ласточкин часто участвует в различных проектах "Квартал 95". В частности он снялся в скетчкоме «Країна У».
Как пишет Politeka.net, новыми фото артист поделился на своей странице в Инстаграм.
Игорь Ласточкин сейчас отдыхает в Хорватии с женой Анной и сыном Радмиром. Похоже, что семейство проводит отпуск довольно активно, стараясь максимально использовать все возможности.
Галкин снял дочку Пугачевой за интересным занятием, будущая звезда подрастает: "Красиво хулиганите"
Ефросинина, KAZKA и Товстолес из "Женского квартала" откликнулись на скандал Никитюк с Дурневым: "Все еще хуже"
Танцовщица, которую ударила Настя Каменских, рассказала о своем состоянии: "Не каждый артист..."
Полякова продемонстрировала украинцам наряд ко Дню Независимости: "В праздничных трусах"
Балан рядом с Тиной Кароль оконфузился на съемках популярного шоу, момент попал на видео: "Чуть не упал"
Ласточкины плавают с маской и дыхательной трубкой, наблюдая за подводным миром.
А также изучают местные достопримечательности.
«Ваша семья лучшая», - отреагировали на кадры пользователи Сети.
Напомним, звезда "Лиги смеха" Ласточкин в плавках показал, как выглядит на самом деле.
Как сообщала Politeka, Ласточкин в плавках повторил подвиг Уилла Смита.
Также Politeka писала, что Ласточкин в мини-платье устроил провокацию под Тину Кароль: "Что-то немного выпирает снизу"