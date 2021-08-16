Юморист Игорь Ласточкин из "Лиги смеха" рассказал, как отдыхает в Хорватии
34-летний Игорь Ласточкин начинал свой путь юмориста с участия в команде КВН, передает Politeka.net. Артист снимался в различных шоу, а его популярность в Украине выросла, когда он стал тренером на программе "Лига Смеха".
Примечательно, что в 2018 году в паре с Илоной Гвоздевой юморист выиграл на шоу "Танці з зірками".
Сейчас Ласточкин продолжает заниматься развитием карьеры, а также активно ведет свой профиль в Инстаграм. На новом фото певец позировал в плавках и панаме, он присел на камень. Как оказалось, юморист сейчас отдыхает в Хорватии.
Фото Игорь подкрепил иронической подписью: "Скутер, даже мне дорого… Посидеть на камне - бесценно🤝".
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За восемь часов публикация собрала почти 6000 лайков.
"😂😂😂", "Так ,а пузо где делось?😂😂😂😂", "Талантливый человек и актер , может и на камне покататься эффектно 😂🤣😂🤣😜", "Самые суровые парни катаются на камне!", "Оригинально 😂🔥", "Невероятная красота очень хорошо море ❤️ 🙌 🔥", "Советую съездить в городок что рядом, в Стобречи не лучшие пляжи", "Игорь, куда пузо скинул??? Неужели родил раньше срока? А ведь еще 2 недели ходить)", - написали поклонники.
Стоит отметить, что ранее Ласточкин засветил свой круглый живот на пляже.
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