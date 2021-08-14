"Когда он так успел"

Юморист Игорь Ласточкин из "Лиги смеха" показал свое пляжное фото и собрал овации

34-летний шоумен сейчас находится в Хорватии. Но просто наслаждаться отдыхом Игорь, по-видимому, не намерен. В своем микроблоге в Инстаграм артист засветил "животик" и поделился планами от него избавиться, передает Politeka.net.

"Это лето я гавить не намерен! Через 2 недели на этом же месте будет стоять подтянутый человечек. #вылсмитчелендж", - говорится в подписи.

На фото Ласточкин в оранжевых плавках, панамке и очках стоял на пляже, всматриваясь вдаль. Снимок по стилю напоминает "вирусные кадры" с актером Уиллом Смитом в трусах, когда тот, без капли смущения, выставил напоказ большой живот и пообещал похудеть.

Пользователям зашла шутка, а некоторые предположили, что стройный Игорь все же "прифотошопил" себе пузо:

"Беременный? Какой срок? 😅"

"По ходу залетел на курорте😂"

"Надеюсь фотошоп)"

"Ну родит по ходу и подтянется конечно😂😂😂"

"Видно, что настоящий мужчина 👏"

"Шо за пузо пивное 😮"

"Когда он успел так потолстеть"

"худой с пузом это отдельный вид искусства🙌🔥"

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