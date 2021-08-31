Известный комик Игорь Ласточкин утроил целое шоу с похода к парикмахеру, сняв все на видео
Как сообщает Politeka.net, известная украинский юморист из "Квартал 95" и звездный тренер нескольких сезонов "Лиги Смеха" Игорь Ласточкин, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз комик повеселил публику забавными видео из парикмахерской, где устроил испытание своему мастеру.
На видео, которые показал Игорь, он снял себя в кресле парикмахера и продемонстрировал всем, как он сам себя постриг, а теперь пришел к мастеру все исправлять.
"Я просто не ищу легкий путей для парикмахеров, я им усложняю задачу. Вот это все надо исправить. У тебя есть час", - говорит Ласточкин в ролике, демонстрируя мастеру и поклонникам свою проблему. А уже на втором видео артист пафосно демонстрирует всем свою новую стрижку.
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В подписи к публикации Игорь написал: "Я думал, что сам смогу сделать себе крутую причу. Не бойтесь ошибаться, многие ошибки можно исправить! Всем бобра". Пользователи тут же принялись комментировать видео комика: "Оооо! Полезный пост!", "Обчекрыжили", "Красавчик", "Я тоже после стрижки по-своему все поправляю", "Крутой причесон, Игорь", "Игорь, а зачем нам бобры?".
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