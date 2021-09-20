У програмі про відомих людей "ЖВЛ" розповіли про хобі українських знаменитостей

Як пише Politeka.net, на офіційній сторінці "ЖВЛ", ведучими якої є зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія та володар титулу "Найкрасивіший чоловік світу" Богдан Юсипчук, часто розповідають різні цікаві факти про українських знаменитостей.

Цього разу "ЖВЛ" оприлюднило, чим українські співаки та гумористи полюбляють займатися у вільний час.

"Які хобі мають українські зірки?😍 Гортайте карусель і дізнавайтеся, чим займаються наші знаменитості у вільний час", - написали на сторінці.

Так, стало відомо, що хобі співачки Насті Каменської – біг, виконавця Дмитра Монатіка – колекціонування арт-іграшок, суперблондинки Олі Полякової – сироваріння, зірки "Жіночого кварталу" та "Квартал 95" Олени Кравець – йога, гумориста Ігоря Ласточкіна – гра на укулелі, а співака Сергія Бабкіна – фотографування.

Рaніше Politeka писaлa, що Кравець з "Квартал 95" розкрила свою пристрасть, заговоривши про будинок, в якому живе: "Справжнє місце сили!".

Нагадаємо, що з Поляковою сталася біда прямо на концерті, довелося викликати лікаря: "Буде колоти...".

A ще Politeka повідомлялa, що Монатік покинув Україну і влаштував дружині ідеальне побачення, про таке мріє кожна: "Які ви запальні".