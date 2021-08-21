Відомий український гуморист, зірка популярного шоу "Ліга Сміху", Ігор Ласточкін похвалився кадрами з відпочинку

34-річний гуморист став відомим завдяки іграм у вищій лізі КВК. У 2015 році йому запропонували судити гумористичне шоу "Ліга сміху", а в 2018 він став ведучим телепередачі "Розсміши коміка". Також Ласточкін часто бере участь в різних проектах"Квартал 95". Зокрема він знявся в скетчкомі»Країна У".

Як пише Politeka.net, новими фото артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

Ігор Ласточкін зараз відпочиває в Хорватії з дружиною Ганною і сином Радміром. Схоже, що сімейство проводить відпустку досить активно, намагаючись максимально використовувати всі можливості.

Ластівчині плавають з маскою і дихальною трубкою, спостерігаючи за підводним світом.

А також вивчають місцеві визначні пам'ятки.

«Ваша сім'я найкраща», - відреагували на кадри користувачі Мережі.

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" Ласточкін в плавках показав, як виглядає насправді.

Як повідомляла Politeka, Ігор Ласточкін у плавках повторив подвиг Уїлла Сміта.

Також Politeka писала, що Ласточкін в міні-сукні влаштував провокацію під Тіну Кароль: "щось трохи випирає знизу"