Відомий український гуморист, зірка популярного шоу "Ліга Сміху", Ігор Ласточкін похвалився кадрами з відпочинку
34-річний гуморист став відомим завдяки іграм у вищій лізі КВК. У 2015 році йому запропонували судити гумористичне шоу "Ліга сміху", а в 2018 він став ведучим телепередачі "Розсміши коміка". Також Ласточкін часто бере участь в різних проектах"Квартал 95". Зокрема він знявся в скетчкомі»Країна У".
Як пише Politeka.net, новими фото артист поділився на своїй сторінці в Instagram.
Ігор Ласточкін зараз відпочиває в Хорватії з дружиною Ганною і сином Радміром. Схоже, що сімейство проводить відпустку досить активно, намагаючись максимально використовувати всі можливості.
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Ластівчині плавають з маскою і дихальною трубкою, спостерігаючи за підводним світом.
А також вивчають місцеві визначні пам'ятки.
«Ваша сім'я найкраща», - відреагували на кадри користувачі Мережі.
Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" Ласточкін в плавках показав, як виглядає насправді.
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