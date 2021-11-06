Шоу «Маскарад» в новом эпизоде раскрыло украинцам личности двух ярких участников – милой «Куклы» в розовом платьице и стильного «Пана Котского».

Как сообщает Politeka.net, 6 ноября команды узнали, кто из знаменитостей скрывался за двумя эффектными образами.

Так, «Куклой» со светлыми волосами и большими голубыми глазами оказалась звезда «Женского Квартала», актриса Ирина Сопонару. Команда Юрия Ткача пришла в восторг, когда отгадала участницу.

А вот в образе усатого котика в шляпе выступал музыкант Валерий Харчишин, который также порадовал своей личностью команду Ткача.

Украинцы тут же принялись обсуждать, удалось ли им угадать участников. Так, многие признавались, что догадывались о личности Сопонару.

«Я с первого раза узнала свою любимку», «Я угадал, с самого начала там была Ирина Сопонару», «Я же говорила что это Ирина Сопонару будет», «Да конечно угадала», - пишут люди.

В свою очередь, Харчишин для многих оказался сюрпризом.

«Угадала. Со 2 выступления», «Нет, не угадала», «Харчишин класс», - писали комментаторы.

Напомним, Ласточкин из "Маскарада" в футболке в разгар осени озадачил украинцев.

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