Пара была жената три года

Известный хореограф Дмитрий Дикусар, который в паре с чемпионкой Ольгой Харлан выходит на паркет шоу "Танці з зірками", перевоплотился в Нептуна и поразил Ирину Билык на шоу "Маскарад".

Как пишет Politeka.net роман 36-летнего хореографа Дмитрия Дикусара и 51-летней певицы Ирины Билык завязался на шоу "Танці з зірками", где пара танцевала вместе. По словам Дикусара их отношения развивались очень быстро и уже в 2007 году они сыграли свадьбу в Рио-де-Жанейро. Однако уже через три года брак Дикусара и Билык дал трещину и они расстались.

Впоследствии Билык имела отношения с Асланом Ахмадовым, а Дикусар был женат на хореографе Елене Шоптенко. Сейчас оба не состоят в отношениях.

Недавно Дмитрий Дикусар стал героем шоу "Маскарад", где в костюме Нептуна исполнил невероятный танец в воздухе с юной красавицей.

Ирина Билык и другие звездные детективы были поражены танцем Дикусара.

"Боже, как прекрасно!",- восхищенно воскликнула Билык.

Видео с выступления и реакцию Билык Дикусар опубликовал на своей странице в Instagram.

"Дима, это потрясающе, своим мастерством, выступлениями, творчеством ты все больше подтверждаешь фразу "Талантливый человек талантлив во всем". Браво 👏👏👏 ", " это невероятно, потрясающе, безумно шикарно Браво! Супер!!!!🔥🔥❤️❤️❤️👏👏", " Боже, это на грани человеческих возможностей! 😍😍😍 Невероятно!",- написали поклонники хореографа.

Ранее Politeka писала, что Дикусар и Харлан не вышли на паркет "Танців з зірками", вскрылась причина: "Может уже пора закрывать шоу...".

Напомним, что Дикусар из "Танців з зірками" поразил трюками на пилоне, кадры уже в сети: "Это просто разрыв".

A еще Politeka сообщала, что Нептун с "Маскарада" раскрыл свою личность, заставив бывшую жену Билык пищать: "Даже не догадывалась".