Відомий хореограф Дмитро Дікусар перевтілився в Нептуна і виступив на сцені шоу "Маскарад", підкоривши Ірину Білик.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф і багаторазовий учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Дікусар поділився в Instagram дивовижні відео, на якому показав незвичайний танець у польоті.

Як видно, для номера танцюрист приміряв незвичайний образ Нептуна, а танець разом з красунею-партнеркою виконав, буквально ширяючи в повітрі. І все це відбувалося на сцені серед фантастичних декорацій шоу"Маскарад".

Треба сказати, колишня дружина Дікусара Ірина Білик, яка сидить в журі шоу, була вражена виступом танцюриста, втім, як і інші судді. "Боже, як прекрасно", - вигукнула Іра, зачаровано дивлячись на танець.

У підписі до публікації Дікусар написав: "Тут втілилося те, про що я і не мріяв... Літати! Через сильну конспірацію, я навіть не зміг подякувати моїй чарівній партнерці, Поліну Уварову. Але, можу це зробити тут... Поліна, дякую Тобі за терпіння, довіру і твій талант! Сяй! P. S. Літайте, друзі мої! У мріях і наяву!".

Нагадаємо, Дікусар і Харлан не вийшли на паркет "Танців з зірками", розкрилася причина: "Може вже пора закривати шоу...".

Як повідомляла Politeka, Нептун з "Маскараду" розкрив свою особистість, змусивши колишню дружину Білик пищати: "Навіть не здогадувалася".

Також Politeka писала, що Дікусар виступатиме не тільки з Харлан на паркеті "Танців з зірками": розкрито ім'я нової учасниці.