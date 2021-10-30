На популярному шоу "Маскарад" розкрили особистості ще двох яскравих персонажів: Нептуна і Лускунчика, які змусили Ірину Білик пищати від подиву.

Як пише Politeka.net, учасники показали свої обличчя в новому епізоді, який вийшов в ефір 30 жовтня.

Так, з'ясувалося, що в образі ефектного Нептуна весь цей час переховувався знаменитий танцюрист Дмитро Дікусар. Коли його особистість розкрили, особливо здивувалася колишня дружина красеня, співачка Ірина Білик, яка в цей момент навіть запищала від переповнили її емоцій.

У своєму Instagram Дікусар також поділився знімком в образі.

"Одного разу я розповім, чого мені коштував виступ у цьому приголомшливому шоу "Маскарад". А поки, просто запитаю: хто мене впізнав?", - написав танцюрист.

Українці бурхливо відреагували на цю новину.

"По поставі, фігурі і погляду .. зрозуміла що це ви! Дуже круто", "Красунчик! Прям не очікував, що ти так круто акробатику працюєш!", "Я дізналася відразу, адже ви - Бог танцю", "навіть і не здогадувалася. Який же Дмитро крутий", "з першого ефіру було ясно що це Дікусар", "натяк, що був у ванній Білик, наштовхував на думку. Ще й пластичний. Забавно, що Білик не здогадалася", - пишуть люди.

Також в цьому епізоді з'ясувалося, що в образі Лускунчика виступав актор Володимир Горянський.

Нагадаємо, учасник шоу "Маскарад" змусив Ірину Білик червоніти.

Як повідомляла Politeka, учасник шоу "Маскарад" впав на коліна перед Білик.

Також Politeka писала, що Нептун на пілоні в шоу "Маскарад" розтопив серця Білик і Єфросиніної.