Відома на весь світ модель і дружина актора Венсана Касселя Тіна Кунакі продемонструвала ідеальну фігуру в обтягуючій зеленій сукні на нових кадрах.

Як пише Politeka.net, красуня поділилася в своєму Instagram кадрами з нових зйомок.

Як відомо, кілька років тому молода модель вийшла заміж за відомого французького актора Венсана Касселя, який до цього був одружений на Моніці Беллуччі. Нещодавно у зоряної пари народилася дочка Амазоні, а незабаром після цього Тіна повернулася до роботи. Зараз модель вже щосили втягнулася в процес і встигає активно вести свою сторінку в Instagram.

У новому пості Кунакі показала розкішний образ. Вона позувала в зеленій облягаючій сукні нижче коліна, яка підкреслювала всі вигини її стрункої фігури. Родзинкою образу стало волосся артистки. Її від природи дрібні кучерики були ще більше розпушені, завдяки чому на голові моделі красувалася пишна копиця волосся.

Шанувальники Кунаки тут же відреагували на її пост.

"Тіна зупинись дозволь мені вдихнути", "я люблю це волосся", "найгарячіша", "найкрасивіша крихта", "розкішна королева", "ти справжня?",- пишуть люди.

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