Известная на весь мир модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки продемонстрировала идеальную фигуру в обтягивающем зеленом платье на новых кадрах.

Как пишет Politeka.net, красотка поделилась в своем Инстаграм кадрами с новых съемок.

Как известно, несколько лет назад молодая модель вышла замуж за известного французского актера Венсана Касселя, который до этого был женат на Монике Беллуччи. Недавно у звездной пары родилась дочь Амазони, а вскоре после этого Тина вернулась к работе. Сейчас модель уже вовсю втянулась в процесс и успевает активно вести свою страничку в Инстаграм.

В новом посте Кунаки показала роскошный образ. Она позировала в зеленом облегающем платье ниже колена, которое подчеркивало все изгибы ее стройной фигуры. Изюминкой образа стали волосы артистки. Ее от природы мелкие кудряшки были еще больше распушены, благодаря чему на голове модели красовалась пышная копна волос.

Поклонники Кунаки тут же отреагировали на ее пост.

«Тина остановись позволь мне вдохнуть», «Я люблю эти волосы», «Самая горячая», «Самая красивая крошка», «Роскошная королева», «Ты настоящая?», - пишут люди.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя поразила внешностью, снявшись для украинского глянца.

Как сообщала Politeka, Тина Кунаки показала свой идеальный вкус.

Также Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя впечатлила дерзким видом с ярким макияжем.