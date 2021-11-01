Молодая жена популярного актера Венсана Касселя модель Тина Кунаки поразила поклонников радикальной сменой внешности.

Как сообщает Politeka.net, популярная модель и молодая жена французского актера Венсана Касселя Тина Кунаки, которая не так давно родила мужу дочку, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка похвасталась в сети, что украсила обложку украинского глянца L'Officiel Ukraine.

Как видно, Тина выложила в своем профиле, собственно, саму обложку журнала, на которой она позирует в непривычном образе. Перед камерой Кунаки появилась в интересной позе, она как будто сидит на корточках. Для глянцевой съемки модель надела бежевый свитер с темным узором и черные кожаные ботфорты.

Похоже, для фотосессии модель решила избавиться от своей главной фишки – пышных объемных кудрей, которые ей очень идут. На снимке она позирует с короткой стрижкой и прямыми небрежно уложенными волосами, а на ее лице легкий макияж и загадочный вид.

Напомним, Молодая жена Венсана Касселя доказала, что имеет отменный вкус: "Вау, продолжай сиять".

Как сообщала Politeka, Молодая жена Венсана Касселя впечатлила дерзким видом с ярким макияжем: "Чистое вдохновение".

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