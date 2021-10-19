Западная красотка-модель Тина Кунаки, новая молодая супруга актера Венсана Касселя, показала необычный образ, надев рубашку и широкие брюки.

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки стала популярной западной моделью. Звезда несколько лет назад вышла замуж за легендарного французского актера Венсана Касселя, который до этого был женат на Монике Беллуччи. Тина после этого родила дочь, которую назвали Амазони, и уже вернулась к профессиональным съемкам. Не забывает Кунаки и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото Тина была в штанах и рубашке, которую расстегнула. Кунаки сидела на барном стуле, демонстрируя свою красоту.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Богиня", "Восхитительная", "Моя красота любви", "Совершенно потрясающе", "Потрясающе великолепно", "Такая королева", "Вау, продолжай сиять", "Невероятно красивая модель, супер, продолжай".

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