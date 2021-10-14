Известная модель, молодая жена французского актера Венсана Касселя, Тина Кунаки впечатлила видом во время новой профессиональной съемки для модного бренда.
Как передает Politeka.net, в Инстаграм у модели появилась серия фото, сделанная во время съемки. На фото ее гримировали, а также фотографировали во время съемочного процесса. На снимке темнокожая модель красовалась с ярким макияжем, который сделал ее разрез глаз особенно красивым.
«Спасибо самому удивительному @raoulalejandre», - подписала фото модель.
В комментариях молодой звезде оставили массу приятных слов.
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«Мне нравится, как ты выглядишь», «Ты просто супер», «Каково это - иметь идеальное лицо?», «Великолепная», «Так хорошо», «Так прекрасно», «Вы чистое вдохновение», «Ее волосы просто восхитительны», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Тина Кунаки познакомилась с известным актером на Ибице. Несмотря на большую разницу в возрасте, парочка поженилась, и вскоре у них родилась дочь. Тина и Венсан с удовольствием демонстрируют поклонникам силу своих чувств.
Напомним, что Тина Кунаки показала, как развлекается без мужа ночью: "Захватывающая".
Как сообщала Politeka, Тина Кунаки в платье с яркими вырезами устроила дефиле: "Уникальная".
Также Politeka писала, что Тина Кунаки в коротком платье похвасталась красотой на выставке: "Жемчужина".