Модель Тіна Кунаки, Молода дружина актора Венсана Касселя, показала, як проводить час вночі

Як пише Politeka.net Тіна Кунаки є французькою моделлю. Кілька років тому молода зірка вийшла заміж за легендарного актора Венсана Касселя. У пари є маленька дочка Амазоні. Не забуває Кунакі і про Instagram, де ділиться з сотнями тисяч фанатів всім цікавим.

На нових фото, які Тіна опублікувала у себе в профілі, Кунакі була в приталеній сукні, яка ідеально підкреслила її фігуру. Модель сфотографувалася з кількома відомими людьми, але чоловіка серед них не було. Як можна зрозуміти, Тіна була вночі на вечірці.

"Захоплююча", "раніше, ніж рідко"," від вашої кісткової структури захоплює дух"," така красива"," Діва"," дивовижна", " вагітна!", "Просто чарівна модель".

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