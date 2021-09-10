Французская модель Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя, показала, как проводит время в Венеции
Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки несколько лет назад официально оформила отношения с популярным актером Венсаном Касселем. Красотка уже успела родить звезде дочь, которую назвали Амазони. Но девушка продолжает заниматься своей карьерой, а также ведет блог в Инстаграм, где делится всем интересным.
На новых фото Тина позировала в штанах и топе. На других фото примерила уже стильное платье, которое надела для Венецианского кинофестиваля. Девушка также показала своего друга - Андреа, которого решила поздравить с днем рождения.
"Немного ТБ в Венецию, чтобы пожелать счастливейший день рождения моему Андреа", - написала Тина.
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Фанаты поставили более 26 тысяч лайков и написали комментарии:
"Люблю тебЯ, детка", "какая королева", "Сладкие моменты, моя любовь", "Самая горячая в игре", "Я думал, это актер Халка".
Напомним, молодая жена Венсана Касселя изумила видом в платье с вырезом и открытой спиной
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