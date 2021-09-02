Французская модель Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя, показала эффектный образ
Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является популярной западной моделью. Девушка в 2018 году вышла замуж за популярного актера Венсана Касселя, бывшего мужа Моники Беллуччи. 24-летняя модель уже успела родить Венсану дочь, которую назвали Амазони. Модель также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото красотка показалась в блестящем мини-костюме, взяв сумочку. Девушка присела, показывая свои формы во всех красе.
"Диско-шар", - было подписано фото и даны два варианта ответ.
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"Для дома" и "для клуба" предлагалось выбрать фанатам в сторис Инстаграм, нажав на вариант ответа.
Поклонники Тины Кунаки не смогли оценить образ красотки или написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия.
Напомним, Кунаки в обтягивающем наряде прижалась к Венсану Касселю, показав свою любовь
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