Французская модель Тина Кунаки, молодая супруга Венсана Касселя, показала эффектный образ

Как пишет Politeka.net, Тина Кунаки является популярной западной моделью. Девушка в 2018 году вышла замуж за популярного актера Венсана Касселя, бывшего мужа Моники Беллуччи. 24-летняя модель уже успела родить Венсану дочь, которую назвали Амазони. Модель также активно ведет Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом фото красотка показалась в блестящем мини-костюме, взяв сумочку. Девушка присела, показывая свои формы во всех красе.

"Диско-шар", - было подписано фото и даны два варианта ответ.

"Для дома" и "для клуба" предлагалось выбрать фанатам в сторис Инстаграм, нажав на вариант ответа.

Поклонники Тины Кунаки не смогли оценить образ красотки или написать комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных инструментов для взаимодействия.

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