Известная французская модель Тина Кунаки показала настоящие чувства к своему мужу, актеру Венсану Касселю
24-летняя красотка с итальянскими и африканскими корнями регулярно радует своих поклонников свежими кадрами с новых фотосессий, а также снимками из жизни. Как пишет Politeka.net, свой новый пост модель решила посвятить более личной теме.
Так, Кунаки поделилась целой серией романтичных совместных фото со своим 54-летним мужем – французским актером и продюсером Венсаном Касселем.
На большинстве снимков парочка с 30-летней разницей в возрасте была запечатлена в купальниках во время отдыха. Кунаки и Кассель страстно обнимались, прижимаясь друг к другу и не стесняясь демонстрировать свои чувства.
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В подписи к снимкам Тина пояснила, что публикует эти фото по случаю их с Венсаном годовщины.
«Мое любимое место, счастливой годовщины. Люблю тебя навсегда», - написала модель.
В комментариях ее муж написал: «Скоро, любовь моя».
Поклонники пары не смогли пройти мимо этого поста.
«Восхитительно», «Поздравляю вас», «Старо и младо», «Какая замечательная пара», «И жили они долго и счастливо», - пишут люди.
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