«И жили они долго и счастливо»

Известная французская модель Тина Кунаки показала настоящие чувства к своему мужу, актеру Венсану Касселю

24-летняя красотка с итальянскими и африканскими корнями регулярно радует своих поклонников свежими кадрами с новых фотосессий, а также снимками из жизни. Как пишет Politeka.net, свой новый пост модель решила посвятить более личной теме.

Так, Кунаки поделилась целой серией романтичных совместных фото со своим 54-летним мужем – французским актером и продюсером Венсаном Касселем.

На большинстве снимков парочка с 30-летней разницей в возрасте была запечатлена в купальниках во время отдыха. Кунаки и Кассель страстно обнимались, прижимаясь друг к другу и не стесняясь демонстрировать свои чувства.

В подписи к снимкам Тина пояснила, что публикует эти фото по случаю их с Венсаном годовщины.

«Мое любимое место, счастливой годовщины. Люблю тебя навсегда», - написала модель.

В комментариях ее муж написал: «Скоро, любовь моя».

Поклонники пары не смогли пройти мимо этого поста.

«Восхитительно», «Поздравляю вас», «Старо и младо», «Какая замечательная пара», «И жили они долго и счастливо», - пишут люди.

Напомним, молодая жена Венсана Касселя в шлеме удивила неожиданным увлечением.

Как сообщала Politeka, молодая жена Венсана Касселя в обтягивающем платье показала главную гордость во всей красе.

Также Politeka писала, что молодая жена Венсана Касселя в бикини решила хвастнуть фигурой в лучшем ракурсе.