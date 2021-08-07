Модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала жаркий кадр, сделанный на острове Ибица
Французская модель 7 августа поделилась с фолловерами в Instagram кадром, на котором запечатлена в черном бикини в бассейне.
Красотка элегантно склонилась над бассейном, опустив голову и намочив свои кудри в воде.
На фото зрители могут разглядеть ее прекрасное тело и упругие ягодицы.
«Люблю мечтать», - лаконично подписала девушка.
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Жаркий снимок очень понравился фанатам модели. Меньше чем за час его лайкнули свыше 60 тысяч раз, всего на странице Тины кунаки подписаны 1.2 миллионов подписчиков.
Отметим, что 24-летняя французская манекенщица Тина Кунаки пару лет назад стала супругой известного актера Венсана Касселя. Красотка уже успела родить своему 54-летнему супругу дочь Амазони, но после родов быстро вернулась в форму.
Напомним, что молодая жена Касселя показала, как развлекается с подружкой в душе: "Идеальные женщины".
Как сообщала Politeka, Молодая жена Венсана Касселя в маленьком бикини повеселилась на пляже: "Опасная близость".
Также Politeka писала, Молодая жена Венсана Касселя получила массу комплиментов за образ с необычной шляпкой: "Вау, ты такая красивая".