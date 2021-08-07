Модель и жена актера Венсана Касселя Тина Кунаки показала жаркий кадр, сделанный на острове Ибица

Французская модель 7 августа поделилась с фолловерами в Instagram кадром, на котором запечатлена в черном бикини в бассейне.

Красотка элегантно склонилась над бассейном, опустив голову и намочив свои кудри в воде.

На фото зрители могут разглядеть ее прекрасное тело и упругие ягодицы.

«Люблю мечтать», - лаконично подписала девушка.

Жаркий снимок очень понравился фанатам модели. Меньше чем за час его лайкнули свыше 60 тысяч раз, всего на странице Тины кунаки подписаны 1.2 миллионов подписчиков.

Отметим, что 24-летняя французская манекенщица Тина Кунаки пару лет назад стала супругой известного актера Венсана Касселя. Красотка уже успела родить своему 54-летнему супругу дочь Амазони, но после родов быстро вернулась в форму.

Напомним, что молодая жена Касселя показала, как развлекается с подружкой в душе: "Идеальные женщины".

Как сообщала Politeka, Молодая жена Венсана Касселя в маленьком бикини повеселилась на пляже: "Опасная близость".

Также Politeka писала, Молодая жена Венсана Касселя получила массу комплиментов за образ с необычной шляпкой: "Вау, ты такая красивая".