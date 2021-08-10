24-летняя модель Тина Кунаки, которая вышла замуж за известного актера Венсана Касселя, впечатлила своими невероятными волосами

Как передает Politeka.net, Кунаки родом из Франции, хотя в ее крови есть итальянские и африканские корни. Ее необычная внешность и звездный муж позволили девушке очень быстро стать популярной. Сегодня Кунаки активно снимается для журналов и модных брендов.

На свежих фото, которые появились в Инстаграм красотки, она во всей красе продемонстрировала свои непослушные волосы. Дело в том, что шевелюра Тины настолько неуправляема, что без укладки она достигает невероятных объемов. Для фото модель позировала в обтягивающем платье по фигуре, но все взгляды были прикованы к ее волосам.

«Достаточно», - коротко подписала фото модель.

В комментариях звезде оставили массу отзывов.

«Лучше всех», «Этого никогда не бывает, детка», «Так много причин, почему ты моя любимая», «Какая невероятная женщина», «От тебя невозможно оторвать взгляд», «Вау эти волосы! Я люблю!», «Безумно красивая», «Моя королева», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тина Кунаки задрала кофточку, показав, что прячет под одеждой: "Роскошная".

Ранее Politeka писала, что Тина Кунаки в купальнике похвасталась роскошной фигурой: фото возле бассейна.

Также Politeka сообщала, что Тина Кунаки в платье с вырезом на животе засветила идеальные пропорции.