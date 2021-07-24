Відома модель Тіна Кунаки, дружина Венсана Касселя, показала себе, напросившись на компліменти
Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі стала популярною західною моделлю. Дівчина нещодавно вийшла заміж за Венсана Касселя і вже встигла йому народити дочку. Красуня не забуває і про Instagram, де ділиться з фанатами провокаційними кадрами.
На новому фото Тіна позувала в кофтині, яку задерла. Красуня стояла перед дзеркалом, демонструючи фігуру в трусиках на ниточках, які ледве закрили найпікантніше. Але дівчину не бентежив вигляд і вона із задоволенням показувала свою розкіш.
"Не змогла знайти підпис", - написала зірка під фотографією. \
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Фанати поставили понад 30 тисяч лайків і написали коментарі:
"Дивовижна", "я знаходжу це прямим заголовком", "У мене є для вас кілька підписів", "Готуємося до того, що буде після", "подобається дуже", "розкішна дівчинка".
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